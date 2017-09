Rob Kardashian andis oma beebimamma kohtusse: Blac Chyna peksis mind ja üritas kägistada

Kohtudokumentide kohaselt väidab Rob, et Chyna tarbis mullu detsembris alkoholi ja uimasteid ning üritas teda iPhone'i juhtmega kägistada, kirjutab TMZ. Seejärel olevat Chyna löönud teda mitmed korrad näkku ja pähe.

Robi sõnul pööras naine segi ka nende maja, mida ta rentis poolõelt Kylie Jennerilt. Chyna olevat kahjustanud ust, seinu ja televiisorit rohkem kui 100 000 dollari eest.

Rob üritas seejärel oma Bentleyga põgeneda, kuid Chyna olevat auto pihta tooli visanud ja seejärel löönud teda metallvaiaga. Kõigele lisaks olevat Chyna purustanud jõuludeks tehtud piparkoogimaja.

Robi väitel mängis Chyna vihahoos rolli see, et telekanal E! tühistas nende reality-saate põhjusel, et nende kodune olukord muutus liialt vaenulikuks.

Rob loodab, et Chyna saab süüdistuse ründamise, kehalise vägivalla ja vandalismi eest.