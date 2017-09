Norra uudisteagentuur kuulutas kogemata kuingas Harald V surnuks

Uudisteagentuuri teates ei olnud konkreetset kuupäeva ega aastat, vaid tegemist oli mustandiga, milles veel puudusid daatumid.

See jõudis NTB kaudu kella 12.06 paiku kohaliku aja järgi mitmete meediaväljaanneteni.

«Norra on leinas. Kuningas Harald V suri XX aasta vanuses. Kuningas lahkus XXXX (kuupäev, aasta) (kodus, haiglas jne) kell XX.XX,» oli teates.

Norra kuningas Harald V / Pedersen, Terje/NTB scanpix/Scanpix

Kolm minutit hiljem kutsus NTB selle teate tagasi selgitusega, et tegemist oli veaga.

«NTB kutsus kuninga surmateate tagasi, see läks välja tehnilise vea tõttu. Vabandame juhtunu pärast. Meil on kahju, et avaldasime teate, et kuningas on surnud,» teatas uudisteagentuuri tegevjuht Mads Yngve Storvik.

Ta lisas, et juhtum võis aset leida selle tõttu, et reporterid vaatasid läbi kuulsate isikutega seotud valmiskirjutatud eelteateid ja keegi vajutas valele nupule, mille tõttu kuninga kohta olev info sattus avalikusse.

«Tavaliselt läbivad kõik sellised teated enne avaldamist mitu uurimise ja kontrollimise etappi,» lisas Storvik.

Norra kuningakoja kommunikatsioonijuht Svein Gjeruldsen kinnitas, et Tema Majesteet kuningas Harald V on elus ja terve.

Norra meedia teatel on kuningas sel nädalal riigi põhjaosas põdrajahil.

Lisaks Norrale on teiste riikide meedias umbes samasuguseid apsakaid tehtud. Näiteks BBC urdukeelsete uudiste reporter teatas 2015. aastal Twitteris ekslikult, et Briti kuninganna Elizabeth II on surnud.

Möödunud aastal lubas Rootsi printsess Birgitta kaevata kohtusse Hispaania meediafirma Vocento, mis oma mitmes väljaandes teatas, et Rootsi printsess tegi enesetapu.

Harald V (sündinud 21. veebruaril 1937 Skaugumis Askeri vallas) on Norra kuningas alates 1991. aastast. Harald on esimene kuningas pärast 14. Sjandi kuningat Olav IV-t, kes sündis Norras.

Harald abiellus 29. augustil 1968. aastal tavakodaniku Sonja Haraldseniga, tekitades sellega skandaali, kuna siniverelised abiellusid siis vaid aristokraatidega.

Norra kuningas Harald V ja kuninganna Sonja / Pedersen, Terje/NTB scanpix/Scanpix

Paaril on kaks last, 22. septembril sündinud printsess Märtha Louise ja 20. juulil 1973 sündinud kroonprints Haakon. Kuningas on ka nelja lapselapse vanaisa.