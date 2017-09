Kim Kardashiani ei rõõmustanud väikeõe Kylie rasedus

Kardashianide teleperekonna pesamuna, 20-aastane Kylie teatas eelmisel nädalal, et ta ootab poiss-sõber Travis Scottiga esimest last, kirjutab People.

Kylie perekond oli beebiuudise üle väga õnnelik, kui välja arvata tema poolõde Kim.

«Kim esmareaktsioon oli: «Päriselt?» Alguses polnud tal selle üle kaugeltki hea meel. Tal tulid lausa pisarad silma. Tal kulus kindlasti palju aega, et see asi lahti mõtestada,» rääkis allikas.

36-aastane Kim on kahe lapse ema ja kuna ta ei tohi enam rasedaks jääda, ootab ta abikaasa Kanye Westiga kolmandat last surrogaatema abil.

Allika sõnul polnud Kimi reaktsioon tingitud kadedusest: «Loomulikult on Kimil Kylie üle hea meel ja ta toetab õde sajaprotsendiliselt. Selles pole kunagi küsimust olnud. Kuid see on veider olukord, arvestades, kui palju vaeva pidi Kim nägema kolmanda lapse saamiseks.»