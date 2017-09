Robert Rool meenutab Kuma Raadio lahkunud saatejuhti: tegemata jäi meie ühine langevarju tandemhüpe

«Ly-l oli minu meediakarjääri alguse osas tõesti väga suur roll. Kuna tihtipeale on meediavaldkonnas igaüks enda eest, siis just Ly oli see, kes mulle põhitrikid ja -nipid selgeks tegi. Tema raadiohääl oli väga mahe ja mäletan nii meie asjalikke ühiseid reportaaže Paide-Türi rahvajooksudelt ja kõiki teisi vähemametlikke ühisüritusi. Mul on siiralt kahju, et tegemata jäi meie kauaplaanitud ühine langevarju tandemhüpe. Meie seast lahkus tõeliselt kirglik meediainimene ja elu positiivselt näinud suurepärane naine. Tunnen kaasa kõigile Ly lähedastele.»



Ly Menovi põhitööks oli kujundajaamet AS Kuma kirjastuses. Aastate jooksul said temalt näo tuhanded ristsõnaajakirjad ja muud trükised. Ka praktiliselt kõik raadiojaama trükiväljaanded nagu ajaleht Aitab Alati ning hilisem ajakiri Kuma Pluss olid tema kujundatud kogu nende ilmumisaja jooksul.

Ly raskest haigusest teadsid vaid paar lähemat sõpra. Oma töökaaslasi otsustas ta sellest säästa. Ja jäi ju ka lootus, et kõik läheb veel hästi, kuid seekord jäid arstid alla.