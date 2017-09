Fotod! Totaalne muutumine: Kate Hudson lasi enda 6 aastasel pojal pea «siiliks» raseerida

Hudson aga tekitas inimestes šoki, kui ilmus New Yorgis toimunud Urban World filmifestivali punasele vaibale uue, äärmiselt lühikeseks lõigatud soenguga.

Juukselõikus on näitlejannal seotud rolliga filmis Sisters, mis valmib aastal 2018 ja mille produtsendiks on multitalent Sia.

Sia Furler / Evan Agostini/AP

Hudson avaldas, et juukselõikamise protsessi usaldas ta enda 6. aastase poja Bingham Bellamy. Kuigi see kõlab hulljulgena, arvab Kate, et laps ei saanud selle tegevuse ohust nii aru.

Kahe lapse ema arvas ka, et ema totaalne muutumine ei hirmutanud tema võsukesi: «Minu lapsed tõesti ei hoolinud sellest,» tunnistas täht. Hudson soovitab kõigil naistel kord elus ära proovida kogu pea raseerimise, vahendab E!News.



Kate Hudson / Raymond Hagans / Scanpix

Kate Hudson / Raymond Hagans / Scanpix

Kate Hudson / PA Images

Kate Hudson / Scanpix