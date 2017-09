Peret tabas suur kaotus: kolmikutest poistest kaks surid

Laste vanaema Jane Oweni teatel surid magades Noah ja Charlie, vaid Ethan jäi ellu, teatab mirror.co.uk.

«Minu jaoks on väga raske aeg, kuna pean jätma hüvasti oma kahe lapselapsega, Noah ja Charliega. Magage hästi, mu kallid, kunagi kohtume uuesti. Armastan teid väga,» teatas vanaema Facebookis.

29-aastane ema Sarah Owen leidis laupäeva hommikul, et kaks ta poega ei hinga ja kutsus kiirabi. Kõik kolm last viidi kiiresti haiglasse ning arstide sõnul on kolmikutest ainsana elus Ethan, kellega on kõik korras.

Kolmikute ristiema Siobhan Boyd käivitas sotsiaalmeedias lapsed kaotanud pere jaoks rahakogumise, et neil oleks raskel ajal piisavalt raha.

Sotsiaalmeedias avaldasid paljud vanematele laste kaotuse pärast kaastunnet ning lisati, et ei ole just palju peresid, kuhu sünnivad kolmikud.

Lõuna-Walesi politsei ja parameedikute teatel said nad möödunud laupäeval kell 10.05 hommikul väljakutse Bridgendi Wildmilli piirkonda, kus pere kolmest lapsest kaks ei hinganud.

«Viiekuused lapsed viidi haiglasse, kus arstid neid elustada püüdsid. Kolmest lapsest kaks tunnistati surnuks. Laste surmaga ei ole seotud midagi kahtlast ega kriminaalset, tegemist on traagilise õnnetusega,» lisas politsei esindaja.

Politsei teatel uurivad nad igaks juhuks, kas lapsed võisid saada vingugaasimürgituse ning kuna uurimine kestab, siis ei saa nad juhtumit rohkem kommenteerida.

Pilte vaata siit.