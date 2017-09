Adolf Hitleri aluspükste eest maksti USA oksjonil üle 6000 dollari

Oksjonikorraldaja, 58-aastase Bill Panagopulos andmetel unustas Hitler need püksid 1938. aasta aprillis Austrias Grazis sealse luksusliku Parkhoteli sviiti, edastab The Sun.

Adolf Hitler / PA/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Minu teada saatis Hitleri teener need püksid hotelli pesumajja, kus need puhtaks pesti, kuid püksid toodi sviiti tagasi pärast seda, kui Hitler ja ta kaaslased olid hotellist lahkunud,» sõnas oksjonikorraldaja.

Panagopulos lisas, et üllatavalt oli nende pükste värvel väga lai, ulatudes üle 90 sentimeetri. Samuti on neil nimetähed AH, mis viitavad Adolf Hitlerile.

Sakslased tungisid Austriasse vähem kui üks kuu enne Hitleri ja ta kaaskonna viibimist selles Grazi hotellis. Anšluss ehk Austria de facto annekteerimine Saksa Kolmanda Reichi poolt toimus 1938. aasta märtsis.

Hitleri püksid pani oksjonile hotelli kunagise omaniku pojapoeg.

Alexander Historical Auctions oksjonimaja omaniku Panagopulose sõnul ostis need püksid anonüümseks jääda soovinud isik, kes maksis nende eest 6737 dollarit.

«Inimesed kardavad Hitleriga seotut, ka tema esemeid. Ta on seni nagu mingi kõrgem olend, kes nagu ei oleks elanud igapäevaelu. Tegelikult oli ta arg ja vilets vennike, kelle üle saab naerda. Oleme varem müünud Hitleri naise Eva Brauni aluspesu, kuid varem Hitleri oma mitte. Nüüd müüdud olid esimesed Hitleri püksid,» teatas oksjonimaja omanik.

Adolf Hitler ja Eva Braun / Personalities/Credit:Topham Picturepoint /Scanpix

Ta lisas, et need püksid olid hotelliomanike pere käes ligi 80 aastat ning meie saime nad pakituna karpi ja paberi sisse. Need on hästi säilinud, olles puhtand nagu just pesust tulnud.

«Hitleri teenri Karl Wilhelm Krause sõnul eelistas juht kanda laiu rõivaid, kaasa arvatud aluspesu, mis ei pigistaks ega sooniks. Oksjonile pandud pükstel on nööbid, mille abil saab need nii tugevalt või lõdvalt ümber keha tõmmata kui vaja,» selgitas Panagopulos.

Sellel oksjonil müüdi ka Hitleri kraeta särk, mille eest maksti 12 250 dollarit.

