Filmilegend reetis oma abikaasa kõige hullemal moel

Donna ja John abiellusid 1984. aastal ning paar läks lahku 1990. aastal. Lahkumineku traagikas oli aga see, et Donna oli läbimas keerukat ja kurnavat viljakusteraapiat selleks, et Johnile last kinkida, kirjutab Daily Mail.

Hurt olevat naisele helistanud filmimispaigast ja teatanud, et on armunud teise, nooremasse naisesse.

Donna sõnul läks tal palju jõudu ja energiat selleks, et toksilisest suhtest arendada välja tugev ja sügav sõprus ning andestada tehtud vigade eest.

Suurimaks veaks peab naine seda, et nad ei saanud Johniga ühtgi last, sest ta ei usu, et mees oleks ta sel juhul maha jätnud. Naine usub ka, et oleks pidanud Johniga rohkem võtetel kaasas käima, et vältida võimalusi kõrvalehüpeteks.

Kümneid aastaid hiljem on Donna aga juhtunuga rahu teinud ja räägib, et John oli kahtlemata tema elu armastus.