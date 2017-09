Maailmakuulus primatoloog: Donald Trump on tõeline šimpans

Inglannast primatoloog on šimpanse ja teisi ahve uurinud üle 50 aasta, olles selles vallas väga edukas, edastab The Independent.

Jane Goodall / Antonietta Baldassarre/Insidefoto/imago/Insidefoto/Scanpix

Goodalli sõnul ei saa Trumpi lahata ainult inimeste kohta käiva psühholoogia abil, vaid tema puhul kehtivad paljud käitumismustrid, mis on omased ahvidele.

Donald Trump / KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

«Donald Trumpi käitumine meenutab mulle dominantsete isaste šimpanside käitumist. Nad tahavad jõuda või on jõudnud karja etteotsa ja on kehtestanud oma reeglid. Sama kehtib ka USA presidendi kohta, kes oma «džunglis» samuti võimu näitab,» sõnas primatoloog.

Šimpansid / Erin Conway-Smith/AP/Scanpix

«Rivaalide mõjutamiseks teevad šimpansid mitmesuguseid etteasteid, taovad rusikatega vastu rinda, et hirmuäratavam näida, häälitsevad valjult, loobivad kive ja kasutavad oksi relvana. Mida agressiivsemad isased šimpansid on, seda suurem on nende võimalus karjajuhiks saada. Samuti tagab agressiivne käitumine juhipositsiooni pikaks ajaks,» selgitas Goodall.



Šimpansid SEE CATERS COPY / /Caters News Agency/Scanpix

Trumpi kummaline käitumine ja ebatavalised sõnavõtud sattusid kriitika alla juba 2016. aasta valimiskampaania ajal. USA presidendi nüüdsed seisukohad Põhja-Korea tuumaähvarduste suhtes on aga läinud äärmustesse.

Sel nädalal ÜRO peaassamblees esinedes sõnas Trump, et USA-l ei ole muud võimalust kui Põhja-Korea täielikult hävitada.

Donald Trump / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Scanpix

Varem Trumpi käitumist analüüsinud psühholoog Dan McAdams sõnas samuti, et Trumpi käitumine meenutab mõnevõrra loomariigi esindajate, eelkõige šimpanside käitumist.

«Karja liider hakkab rusikatega vehkima, karjuma ja näitab mitmel viisil, et tema juhib. Ta teeb seda šaraadi eriti siis, kui läheduses on teisi isaseid, kes himustavad kas tema kohta endale või ei allu talle,» lausus psühholoog.

McAdams lisas, et Trump käitub samamoodi, tehes agressiivseid ja solvavaid rünnakuid sotsiaalmeedias ja avalikel esinemistel.

«Trumpi tviite saab võrrelda šimpanside võimunäitamisrituaalidega. Ta tahab nii nagu šimpansid oma vaenlastele ja rivaalidele koha kätte näidata,» sõnas psühholoog.

Jane Goodall on võtnud sõna ka Trumpi kliimapoliitika suhtes öeldes, et USA presidendi mitte uskumine kliimamuutusesse ei ole kahjulik ainult USA-le, vaid kogu maailmale.

«Me ei saa pigistada silmi kinni fakti ees, et kliima muutub, tuues kaasa palju probleeme, mis mõjutavad nii inimesi kui looduskeskkonda. Õnneks ei lase inimesed end liidritel enam lollitada, vaid julgevad öelda välja, mida nad mõtlevad ja kuidas asjast aru saavad. Inimesed ei ole enam apaatsed selle suhtes, mis puudutab tulevikku,» teatas Goodall mõned kuud tagasi.

Jane Goodall ja gorilla / ATTILA KISBENEDEK/AFP/Scanpix

Šimpans (Pan) on inimlaste sugukonda kuuluv perekond ahve. Nad elavad looduses Ekvatoriaal-Aafrika vihma- ja mägismetsades, toitudes peamiselt puuviljadest ja taimedest, kuid vahel võivad tappa ja süüa ka endast väiksemaid ahve.