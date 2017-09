Maa tuleb täita lastega: naine sünnitas oma kahekümnenda lapse

Taaskordne ema Sue väidab, et see laps jääb nende perele viimaseks: «Kakskümmend on ilus ümmargune number,» sõnas naine. Aga sellegi poolest ei ole nõus abikaasa Noel vasektoomia protsetuuri abil n-ö tehast kinni panema, vahendab Daily Mail.

Paari esimene laps sündis 28 aastat tagasi, mil Sue oli vaid 14-aastane ja Noel 18-aastane. Teine laps tuli ilmale vaid paar aastat hiljem.

Noel ütleb, et teatud mõttes on nad isegi kurvad teades, et ühtegi last juurde ei tule, aga lisab, et nüüd on neil rohkem aega oma olemasolevate laste seltskonda nautida.

Erakordselt suure pere vanemad ütlevad, et elu nende juures on paras hullumaja ning see nõuab palju tööd ja vaeva, aga ometi ei vahetaks seda mitte millegi vastu.