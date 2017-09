Pildid ja video: orkaan Maria laastab Puerto Ricos

Meteoroloogide andmetel on tegemist viienda kategooria orkaaniga, kus tuule kiirus ulatub kuni 155 miilini tunnis (248 kilomeetrit tunnis), edastab The Telegraph.

Orkaan Maria jõudis Puerto Ricosse. NASA satelliitpilt orkaanist / JOSE ROMERO/AFP

Orkaan saabus Puerto Rico rannikulinna Yabucoasse kohaliku aja järgi kell 11.15, tuues kaasa eluohtliku tuule, mis murrab puid, tõstab majadelt katuseid ja tuuseldab autosid, tekitades ka tugeva paduvihma, lainetuse ja mudavoole.

Rahvusvahelisse meediasse jõudnud piltidelt ja videotelt on näha, et tegemist on väga võimsa orkaaniga.

Orkaan Maria jõudis Puerto Ricosse / HECTOR RETAMAL/AFP

Kuberneri Ricardo Rossello teatel on Maria puhul tegemist Puerto Ricot viimastel kümnenditel tabanud kõige tugevama orkaaniga.

Enne orkaani saabumist andsid Puerto Rico võimud 3,5 miljonile inimesele evakueeruda ja otsida tugevamates hoonetes varju. Praegustel andmetel on umbes 900 000 majapidamist ilma elektrita.

Orkaan Maria jõudis Puerto Ricosse. Orkaanivarjend / HECTOR RETAMAL/AFP

Puerto Rico seni kõige võimsam orkaan oli 1928. aastal, milles tuule kiirus ulatus 160 miilini tunnis (256 kilomeetrit tunnis).

Orkaan Maria peaks Puerto Ricost suunduma edasi Dominikaani Vabariigi kirderannikule, kus ollakse selle saabumiseks valmis ning elanikud ja turistid on ohualalt suunatud kaugemale.

Orkaan Maria teele jäävad veel ka Culebra ja Vieques, Dominikaani Vabariigi alad Cabo Engantost kuni Peurto Platani, Turks ja Caicos ja Bahama saarestiku kaguosad.

Orkaan Maria jõudis Puerto Ricosse. Orkaani liikumisteekonna kaart / Reuters / Scanpix

Mõni aeg tagasi tabas Kariibi mere peaaegu sama piirkonda orkaan Irma, millest ei ole sealsed saareriigid ja USA rannikuala veel toibunud.