Beebilõust: ma pole nii sitasti end kunagi tundnud kui seal kambris maas ärgates

«Kui ma seal kambris ärkasin, siis mõtlesin alguses, et nõme uni... Aga kui silmad lahti sain, siis vaatasin, et täiesti haige värk. Ma pole nii sitasti end kunagi tundnud kui seal kambris maas ärgates. See, et see kõik oli päriselt. See oli julm. Lihtsalt julm. Aga noh, siis polnud midagi teha, järelikult oli see mu soov,» meenutab Beebilõust hetke, kui politsei ta raskes joobeseisundis kinni võttis ja kongi viis.

«Ma ütlen, et ma ise eriti sellest hommikust palju ei mäleta. Olin hunniku rahusteid sisse söönud, hunniku kokaiini sisse imenud. Joonud.. kuradi... ma ei tea, mida veel.»

Võimalike vangla-alternatiivide peale mõeldes ütleb Beebilõust usutluses «Radarile», et hullumajja ei oleks ta saanud minna, sest siis oleks ta rohtusid täis topitud ja zombiks tehtud, kuid ta tahtis puhkust selge peaga.

Täna õhtul kell 20.00 Kanal 2s eetrisse minevas intervjuus vastab Beebilõust muuhulgas küsimustele: mida ta endast arvab, kas vangla pakkus talle seda, mille järele ta sinna läks ja kuidas reageeris sündmusele tema ema.