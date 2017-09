Amazonase jõel kanuuga sõitnud inglanna võis langeda piraatide kätte

43-aastane Briti kodanik kadus möödunud kolmapäeval Amazonase lisajõel Solimoesi jõel, olles 240 kilomeetri kaugusel sadamalinnast Manausest, edastab The Telegraph.

Politsei sai naise kadumisest teada GPSi ja inglannal kaasas olnud hädaolukorra lokaatori sisselülitamise järgi.

Amazonase jõgi / RICARDO MORAES/REUTERS/SCANPIX

Juhtivpolitseinik Ivo Martinsi sõnul alustati kadunud naise otsinguid piirkonnas, kus ta kadus, kuid uurimine võib ulatuda sealt kaugemale. Teada on, et alal tegutsevad narkokaubandusgängid ja ette on tulnud piraadirünnakuid.

«Uurime mitmeid andmeid, me ei saa välistada, et turist langes narkokaupmeeste või piraatide kätte, kuna ta oli nende tegevuspiirkonnas. Ta võis hukkuda ka metsloomarünnaku tagajärjel või läks maale ja eksis džunglis ära,» teatas politseinik.

Möödunud aasta detsembris jäi samas Amazonase piirkonnas jäljetult kadunuks politseinik Thyago Garcez, kui ta koos kolleegiga uurisid narkogängide tegevus. Tekkis tulevahetus, kuid hiljem Garcezi surnukeha ei leitud.

Augustis langes seal piraatide kätte Brasiiliast Peruusse narkolasti transportinud jõelaev. Leidis aset tulevahetus, milles narkoärimehed jäid kaotajaks.

Brasiilias asuva Briti konsulaadi teatel nad kadunud naise isikut ei avalikusta, kuid tegemist oli kogenud matkaja ja kanuusõitjaga, kes on ka varem seigelnud Amazonases kanuuretkedel. Mõni aeg tagasi sõitis ta kanuuga Ecuadorist Quitost Brasiiliasse Manausse läbides rohkem kui 4800 kilomeetrit.

Amazonase ja lisajõgede kaart / wikipedia.org

Brasiilia politsei teatel registreeris kadunud naine end 21. augustil Brasiilia ja Colombia piiripunktis Tabatingas, mis asub ta kadumiskohast 800 kilomeetri kaugusel.

Politsei sai 13. septembril märguande, et naine aktiveeris hädaabisignaali.

Inglannat asuti otsima helikopteri ja kahe paadiga, ta kanuu leiti möödunud reedel, 15. septembril. Piirkonda saadeti ka kolm sukeldujat, kes kammivad kadumiskohas jõepõhja läbi.

«Ta kanuus olid alles mõned talle kuuluvad esemed nagu rõivaid, jalatseid ja sigarette. Kohalike elanike sõnul nägid nad jõel valget naist kanuuga sõitmas, kuid nad ei osanud öelda, millises suunas ta liikus, kas alla- või ülesvoolu. Peame arvestama, et ta võis kukkuda jõkke ja uppuda, kuid ta võib olla ka kurjategijate kätte langenud ja on pantvangis. Tegeleme kõikide hüpoteesidega,» sõnas uurimist juhtiv politseinik Ivo Martins.