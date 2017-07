BBC saatejuht Chris Evans otsis pärast oma suure palga avalikustamist ema toetust

Briti meedia teatel tekkis skandaal, kui ilmnes, et esimesed seitse kõige enam teenivat BBC saatejuhti on mehed.

BBC peahoone Londonis / Lauren Hurley/PA Wire/PA Images/Scanpix

Palganimekirja eesotsas olev BBC Radio 2 hommikusaate ja endine «Top Geari» saatejuht, 51-aastane Chris Evans helistas oma 91-aastasele emale, endisele medõele Minnie Evansile ja küsis, et kas ja kuidas ta peaks end kriitika eest kaitsma.

Chris Evans / Ben Cawthra/Ben Cawthra/Sipa USA/Scanpix

Jeremy Clarkson ja Chris Evans / Sophie Duval/EMPICS Entertainment/Scanpix

Väidetavalt oli ema talle öelnud, et teenida tuleb siis, kui saab ja selleks on võimalus ning Chris on teinud õigesti, et on küsinud kõrget palka.

«Teeni seda palka, mis on võimalik, kui on võimalik ja kui sa seda suudad,» olevat olnud ema soovitus.

Chris Evans / Dylan Martinez/Reuters/Scanpix

Pärast saatejuhtide palgaandmete avalikustamist tekkis kriitika, et BBC maksab meestele sama töö eest rohkem kui naistele.

BBC info kohaselt ei ole üle 500 000 naela aastas teenivate saatejuhtide seas ühtegi naist ja pooled BBC palgal olevatest naissaatejuhtidest on palganimekirja lõpus.

Kõige enam teeniv naine sellese nimekirjas on tantsusaate «Strictly Come Dancing» saatejuht Claudia Winkleman, kes teenib 450 000 naela (506 700 eurot) aastas.

Claudia Winkleman / SUZANNE PLUNKETT/REUTERS/Scanpix

Chris Evansile järgneb palganumbriga endine jalgpallur, nüüdne spordisaate juht Gary Lineker 1,74 miljoni naelase (1,95 miljonit eurot) aastapalgaga, kolmas on jutusaatejuht Graham Norton, kes teenib aastas 850 000 naela (957 100 eurot).

Gary Lineker / ANDREW YATES/REUTERS/Scanpix