Marko Asmeril tuvastati kriminaalne joove: vähemalt 1,5 promilli!

Asmeri sõitis oma Mercedes-Benziga Viimsis Delice toidupoe parklas seisnud Toyotale otsa. Tähelepanelik kodanik kutsus politsei, kes endisel vormeliässal tuvastas joobe.

Politsei toimetas Asmeri politseisse. Asmer kommenteerib Elu24-le, et ta kahetseb juhtunud ning "ta ei proovinud põgeneda ning läks politseiga kaasa rahumeelselt." Samuti lisas Asmer, et ta rohkem ei saa juhtunud kommenteerida, sest praegu on politseis käimas asjaolude selgitamine.

Politsei pressiesindaja selgitas, et Asmeril tuvastati esialgsetel andmetel kriminaalne joove, täpsemad andmed selguvad pärast ekspertiis. Kriminaalne joove algab 1,5 promillist ning kriminaalse joobega sõidukit juhtivat inimest ootab ees rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.