NOËP teeb ajalugu

Lugu on võitnud nii Eesti kui ka välismaisete kuulajate südamed ning nüüd on võidetud ka ajaloolise tähendusega edetabeli tipp. Teist nädalat järjest asub mehe lugu raadio MyHits Top30 edetabelis esikohal ning tegu on üldse esimese Eesti artisti looga, mis selles tabelis nii kõrgele kohale on tõusnud.

«Nii võimsat tulekut ei osanud Eesti artistilt oodata. MyHits Top30 edetabeli ajaloos pole varem ükski

Eesti lugu nii kõrgele jõudnud. See näitab väga hästi, et kui nähakse vaeva, siis pole mingi probleem teha muusikat, mis konkureerib maailmakuulsate nimedega. Kodumaised artiste ei tasu alahinnata,» rääkis MyHits Top 30 edetabelisaatejuht Silver Palm.

NOËP / MyHits

Täna tegi raadio MyHits tiim ajaloolise sündmuse puhul üllatusvisiidi NOËP’i stuudiosse, kus anti üle ka saavutust tõestav karikas.