Aina inetumaks läheb! Kalvi-Kalle: Helen käskis mul teiste naistega magada!

Veel laupäeval võõraste noormeeste seltskonnas pidutsenud Helen Kõpp viitas Kalvi-Kalle puudumisele, et noorsandil olla auto remontimine parasjagu käsil, mis kaaslase ühisest pidutsemisest eemal hoidvat. Murtud südamega noormees on viimase ööpäeva jooksul teinud aga sotsiaalmeedia kanalisse süngeid postitusi: «Head südant ei tasu mutta trampida.» Peale selle on noormees lisanud enda profiilile teksti: "Vallatusi täis! Helen Kõpp lausa käskis igat naist panema hakata!"



Helen on samal ajal eemaldanud kõik Kalvi-Kallega seotud pildid.



Kas telesaatest kaunilt alanud armulugu on jäädavalt läbi saanud või lahendatakse

Kalvi-Kalle Facebook / facebook

väikest tüli sotsiaalmeedia vahendusel?