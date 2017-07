Imearmas pilt: ralliäss Ott Tänak jagab isalikku hoolt enda pisikestele!

Oti ja Janika peres kasvab kolmeaastane tütar Mia. Veebruari alguses sündis perre pisipoeg Ron.

Janika ja Ott Tänak abiellusid eelmise aasta augustis. Janika Tänak on Otti isarollis iseloomustanud, et ta ei oskaks paremat isa oma lastele soovidagi. «Otile on alati lapsed meeldinud ja ta saab nendega väga hästi läbi. Ta pole mitte ainult parim isa, vaid ka lemmikonu oma õepojale.» on naine ühes intervjuus öelnud.



Iga tugeva mehe taga on tugev ja kokkuhoidev pere. Ja kindlasti on seda Otil, kes hiljuti tegi Eesti motomaailmas ajalugu, tuues Eestile 13-aastase vahaeaja järel taas autoralli MM-võistluste etapivõidu.



Vaata armsat pilti, kuidas naudib isarolli Eesti kõvem ralliäss.