Seda rändrahnu mäletad? 6 kuud ja 200 000 eurot tagasi avaldati skandaalne Eesti bränd!

Brändi, mille läbivateks elementideks on ühtne kirjatüüp, rohkelt Eestit ja eestlasi kirjeldavad sõnumeid ja ikoone ning läbiva joonena rändrahnude motiiv ja elektroonilisusele viitav täht «e», sai palju negatiivset vastukaja. Kuigi Eesti inimesed ise brändi logoga tooteid ei kasuta, on uue brändi kasutajaks esmajoones EAS ise. Uue brändi nägu ja fonti kõik EASi hallatavad veebikeskkonnad, kõige tuntuim neist on hetkel vast e-residentsuse portaal eresident.gov.ee.

«Kõige suurem kasutaja on muidugi meie Turismiarenduskeskus, sest nemad teevad ka kõige enam – kampaaniaid, Simple Sessioni, Otepää suusatamise MK-etappi, väga palju erinevat trükimaterjali,» märkis Piret Reinson juuni alguses Postimehele.

Uut brändi kasutab ka välisministeeriumi ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks 2020-2021 saamise suur rahvusvaheline ja mitu aastat kestev kampaania. Maaeluministeeriumiga koostöös on valminud Eesti toitu tutvustavad brošüürid jaapani ja inglise keeles, mida kasutati Eesti toidu promotsiooniüritustel Jaapanis ja Shanghais. Viimase näitena ka Latitude 59 idufirmade konverents, kuhu sisenejaid tervitas selles stiilis udusein.