Unustage jää-ämbri väljakutse! Strippar-Marco näitab ette uue vägiteo!

Läbikukkumise korral pidanuks ta väljakutsujale viima šokolaadi. «Ilmselt väljakutse korraldaja ei teadnud mu suuri võimeid,» naeris Tasane, «kui ma poleks 30 kordust ära teinud, pidanuks ma talle viima kaks Lindti kommikarpi, mille tükihind on pea 15 eurot.» Õnneks jõumees pääses sanktsioonist ja ületas nõutut peajagu, nimelt suutis ta harjutust teha suisa 47 kordust!

Enda sõnul võtab Tasane säärastest rammukatsumistest osa vaid siis, kui tal on huvi ja mõni sõber või tuttav kutsub. Kui väljakutsujaks on võõras, on Tasane resoluutne: «imegu oma kotte!» Sellest olenemata kutsub lihasmägi antud puhul hoopis teisi osalema ja näitama, kas on keegi temast tugevam!