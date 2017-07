P.O.E.G Tuur on täies hoos seljataga on Tallinn, Rakvere, Paide ees on Viljandi, Pärnu, Saaremaa ja veel Rohkem tinti kätele? #arop #poeg #grammilinnrecords

A post shared by P.O.E.G (@a.r.o.p) on Jul 9, 2017 at 8:19am PDT