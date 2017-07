Video: Putin G20 kohtumisel Trumpile: kas ajakirjanikud solvavad sind?

Üks oodatumaid kohtumisi oli USA presidendi Donald Trumpi ja Vene presidendi Vladimir Putini vahel, edastab The Independent.

Vladimir Putin ja Donald Trump / Michael Klimentyev/Sputnik/Scanpix

Putin ja Trump istusid koos oma riikide välisministrite Sergei Lavrovi ja Rex Tillersoni ning tõlkidega ajakirjanike ees ning kohal olnud meedia teatel näitas Putin sündmuse lõpul käega ajakirjanike poole ja küsis Trumpilt, et ajakirjanikud solvavad teda.

«Jah nemad, sul on ajakirjanike suhtes õigus,» vastas Trump.

Vladimir Putin ja Donald Trump / Michael Klimentyev/Sputnik/Scanpix

Kohalolnud meedia esindajate arvates viitas Putin oma küsimusega Trumpi varasematele kaebustele, et meedia ei salli teda.

Vladimir Putin ja Donald Trump / Sergey Guneev/Sputnik/Scanpix

Vladimir Putin ja Donald Trump / Mikhail Klimentyev/Mikhail Klimentyev/TASS/Scanpix

Vladimir Putini ja Donald Trumpi käepigistus / Sergey Guneev/Sputnik/Scanpix

Trump on mitmel korral sõnanud, et ajakirjanikud ei saa temast aru, levitades tema kohta libauudiseid ja olles selge mõistusega ameeriklaste vaenlased.

Venemaa president viitas oma küsimusega USA presidendi probleemidele ajakirjanikega, samas ei ole Venemaa ajakirjanike elu just kõige kergem, sest nende sõnavabadust piiratakse. Ametlikel andmetel on Venemaal alates 1993. aastast hukknud tapmiste, mõrvade või kummaliste asjaolude tõttu 60 ajakirjanikku. Hukkunute seas on enim uurivaid ajakiranikke, kes on paljastanud riigivõimuga seotud skandaale.

Trump ründas mõni aeg tagasi kanali MSNBC hommikusaate juhte Joe Scaborough’t ja Mika Brzezinskit, nimetades naissaatejuhti Twitteris hullumeelseks idioodiks. Trumpi sõnul lasi Brzezinski endale aasta alguses teha näokohendamist, mille tõttu ta nägi välja tursunud ja ebameeldiv ning ta nahapooridest immitses verd.

Joe Scarborough ja Mika Brzezinski(vasakul) / MICHAEL NAGLE/NYT/Scanpix

Valge Maja pressiteenistuse teatel loobib USA meedia Trumpi suunal solvanguid, seega on presidendil õiguas «vastata tulele tulega».

Ameeriklastest meedia-ja poliitikaekspertide sõnul jätab Trump meedia materdamisega nii endast kui USAst väga halva mulje.