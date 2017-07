Geipaarile meeldib Eestis rohkem kui Venemaal: siin on vabadus!

«Vabadus!» vastas Peterburist Eestisse kolinud noormees küsimusele, mis neile meeldib Eestis rohkem kui Venemaal.

Paar märkis, et Euroopas ja Eestis on lihtsam koos olla.

«Ta tuli siia armastuse pärast, minu pärast. Nüüd sai ta elamisloa ja me elame õnnelikult koos,» seletas noormees ja lisas, et neil on kaaslasega plaanis kooseluleping sõlmida. Ta kiitis ka seda, et Eestis on juba mitmed edumeelsed seadused vastu võetud: «Näiteks kui oled abiellunud teises riigis, siis seda siin juba tunnustatakse.»

Paar on üksmeelel, et Eestis on parem ja turvalisem elada.

