Video: kes on Donald Trumpi 26-aastane assistent, kes teenib 95 000 dollarit aastas?

Business Insideri teatel tituleeris USA meedia 26-aastase Westerhouti «liftitüdrukuks», kuna ta juhatas New Yorgis Trump Toweris külalisi, kuid pidi sõnad tagasi võtma kui Trump võttis ta oma presidendimeeskonda.

Madeleine Westerhout / wikipedia.org

Valge Maja teatas selle aasta jaanuaris, et Westerhout on president Trumpi eriassistent, kellel on õigus Trumpi nimel kõnesid teha ja kes aitab presidendil kohtumisi meeles pidada.

Donald Trump ja Madeleine Westerhout / Twitter.com

Valge Maja avalikustas 30. juunil seal töötavate inimeste palgaandmed, mille kohaselt teenib Westerhout aastas 95 000 dollarit.

USA presidendi assistendi avalike andmete kohaselt kasvas ta üles Californias ja õppis Lõuna-Carolina Charlestoni ülikoolis. Ta lõpetas ülikooli 2013. aastal politoloogina.

2012. aastal võttis Westerhout ülikoolis akadeemilise puhkuse, et töötada abilisena Mitt Romney presidendikampaania meeskonnas.

2013. aastal töötas see naine Lõuna-Carolina endise senaatori John Kuhni meeskonnas ning siis suundus tööle California senaatori John Campbelli alluvusse.

Campbelliga töötamine viis Westerhouti vabariiklaste rahvuskomiteesse, kus temast sai personaliülema Katie Walshi assistent ning mõni aeg hiljem võttis Donald Trump ta oma meeskonda.

Madeleine Westerhout Trump Toweris / Kuvatõmmis/Youtube

Enne eriassistendiks saamist sai ta väljaõppe Trumpi pikaajalise sekretäri Rhona Graffi juures. Graff on töötanud Trump Organizationis alates 1987. aastast.

Alates Valges Majas tööle hakkamisest on Westerhout postitanud Instagrami mitmeid pilte Läänetiivast, kus ta töötab samuti Valget Maja külastanud poliitikutest ja staaridest.

Madeleine Westerhout ja George W Bush / Twitter.com

Madeleine Westerhout / Twitter.com

Assistendi sõnul on tema kõige erakorralisemaks elamuseks olnud lendamine USA presidendi lennukiga.

8. oktoobril 1990 Californias Irvinis sündinud Westerhout on meedias esinedes rõhutanud, et talle on suureks auks töötada Trump meeskonnas, tehes oma unistuste tööd.

Sõbrad kutsuvad varem fittnesstreenerina töötanud naist Hulluks koeraks, kuna ta on osanud vajutada «õigetele nuppudele» ja karjääriredelil kiiresti edasi liikunud.