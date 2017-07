Galerii: Eesti mängufilm “Minu näoga onu” esilinastus mainekal Karlovy Vary festivalil

Filmi maailma esilinastus läks Karlovy Varys eile õhtul täismajale. “Meil on väga hea meel, et filmi esmaesitlus toimus just siin, sest Karlovy Vary on üks Euroopa mainekamaid ja olulisemaid filmifestivale. Publik võttis filmi väga hästi ja soojalt vastu,” ütles “Minu näoga onu” produtsent Maario Masing. “Kriitikud kiitsid kõige enam filmi inimlikkust, usutavaid karaktereid, kujundlikke detaile ja meeleolu kandvaid Eestimaa mereääreseid kauneid võttekohti,” lisas Masing.

Enne linastust esines lühikese sõnavõtuga režissöör Andres Maimik, kes kutsus publikut häälekalt kaasa elama, kui film meeldib, ja hoiatas, et kui film ei meeldi, siis hoitagu keel parem hammaste taga. “Näis, et naljalembeline tšehhi publik võttis kuulda pigem esimest soovitust. Möirgas naerda siis, kui ekraanil nähti koomilisi hetki, ning tõmbus hiirvaikseks, kui filmis algasid pingestatud ja emotsionaalsed stseenid. Aplaus kestis terve lõputiitrite aja,” ütles režissöör Katrin Maimik.

Uus Eesti mängufilm valiti ühel maailma vanimal filmifestivalil võistlema “East of the West” programmi. Karlovy Vary filmifestival toimub juba 52. korda ning vältab Tšehhis tänavu 30. juunist kuni 8. juulini.

Filmi esindavad Karlovy Varys režissöörid Andres Maimik ja Katrin Maimik, peaosalised Rain Tolk ja Evelin Võigemast, operaator Mihkel Soe ning produtsent Maario Masing. Lisaks eilsele esilinastusele toimub täna Karlovy Varys veel filmi teine linastus.

Vanemate ja nende laste tragikoomilistest suhetest rääkiv “Minu näoga onu” on humoorikas draama, mis kõneleb õnne ja läheduse otsingutest. Filmi peategelasi kehastavad Rain Tolk, Roman Baskin ja Evelin Võigemast.

“Minu näoga onu” jõuab Eesti kinoekraanidele 21. septembrist 2017.

“Minu näoga onu” režissöörid ja stsenaristid on Katrin Maimik ja Andres Maimik. Filmi produtsendid on Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Mihkel Soe ja kunstnik Kristina Lõuk. Filmi tootis Kuukulgur Film koostöös Kinosaurus Filmiga, selle valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.