Kas tunned ära? Ragnar Klavan kehastus ontlikuks hipsteriks!

Pildil on Ragnar vahetanud jalgpalliriided teksajaki ja ketside vastu ning kannab ees stiilseid prille. Karl-Erik kirjutab pildi juurde märke, et tegemist on fännipildiga ja sellised näevad välja õiged Vihula teksagängsterid!

õiged vihula teksagängsterid! #ragnarklavan #fännipilt #sihuksedmehedpublikus A post shared by Karl-Erik Taukar (@djtowncar) on Jul 4, 2017 at 12:25pm PDT