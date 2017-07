Tanel Padar hakkab ärimeheks?!

Muusik Tanel Padar alustas möödunud aastal EBS-is majandusõpinguid ning loodab välja tulla omaenda idufirmaga. Peale muusikaloomise, mida Tanel võrdleb mediteerimisega, armastab muusik aega veeta raamatute keskel. Praegugi on mehel pooleli umbes seitse raamatut, millest paljud on seotud majanduse ja investeerimisega, et uueks kooliaastaks valmis olla. Hoolimata pooleliolevast raamatuvirnast ei tunne Padar siiski, et esimene aasta kõrgkoolis oleks liiga innovaatiliselt möödunud, kuigi õpitud sai nii mõndagi. «Innovatiivselt oleks ta siis möödunud, kui mul oleks praeguseks hetkeks ka mingi start-up valmis. Siis oleks kooliskäimise eesmärk ennast täitnud, seda ma sinna õppima läksin.» vahendab Menu.