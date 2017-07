Ed Sheeran lõpetas vihkajate tõttu Twitteri kasutamise

The Suni teatel on 26-aastase Sheerani uus album väga edukas, seda on kolme kuuga kogu maailmas müüdud kaheksa miljonit, kuid on ka neid, kes on selle albumi maatasa teinud.

Ed Sheeran / Grant Pollard/AP/Scanpix

«Loobusin Twitterist täielikult. Ma ei suuda seal olevat enam lugeda, sest on vaid õelad säutsud. Ainiüksi üks kommentaar võib päeva täiesti rikkuda. See on paras peavalu, olen üritanud aru saada, miks inimesed mind vihkavad,» nentis muusik.

Sheerani teatel ründavad teda eelkõige Lady Gaga fännid.

«Nad lugesid intervjuud, mille põhjal nad arvasid, et räägin Lady Gagast ning nad asusid mind ründama ja vihkama. Ma ei tule nendega toime,» teatas kuulus britt.

Ed Sheeran / ANDREW KELLY/Reuters/Scanpix

Lady Gaga / Scanpix

Ed Sheeran on üks paljudest kuulsustest, kes on sotsiaalmeedias viharünnakute alla sattunud ja selle tõttu sotsiaalmeediast loobunud.

Sotsiaalmeediast loobujate seas on näiteks laulja Lily Allen, näitlejad Leslie Jones ja Lena Dunham ning koomik John Bishop.

Alleni sõnul hakkas ta Twitteris saama seksistlikke, misogüünseid ja rassistlikke sõnumeid.

Dunhami teatel pidas ta sotsiaalmeediat intelligentsete inimeste mõttevahetuskohaks, kuid ta eksis ja selle tõttu loobus.

Sotsiaalmeedia plavormid üritavad ründamist ja solvanguid takistada.