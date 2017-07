Kas Pompei mees suri ennast rahuldades?

Instgramist levis see foto edasi Twitterisse, Redditisse ja 4Chani, mille kasutajad küsisid, et kas see mees suri masturbeerides.

Pompei üks ohvritest / Twitter.com

«Kui sul oleks vulkaanipurske tõttu surm silme ees, siis mida sa teeksid allesjäänud eluajaga? Midagi mõnusat,» kirjutati sotsiaalmeedias.

Pilti näinutest enamik on veendunud, et mees suri end rahuldades.

Vulkanoloog Pier Paolo Petrone selgitas, et sel mehel ei pruukinud eneserahuldamiseks piisavalt aega olla, sest Vesuuvi purske ohvrid said termilise trauma ja kõrge temperatuuri tõttu nad sõna otseses mõttes küpsesid ära. Nimetatud mees jäi surres asendisse, mis meenutab masturbeerimist.

«Ei ole mõtet seda meest reklaamida, et ta suri masturbeerides. Maapinnale kukkunud meest tabas püroklastiline vool, mis on kuumade mürgiste gaaside ja tuha kiiresti liikuv laine. Selle mehe käed jäid surres alakeha juurde, kõrge kuumus tekitas momentaalse surnukangestuse,» selgitas vulkanoloog.

Petrone lisas, et enamik Pompei vulkaanipurske ohvritest on kummalises kangestunud asendis, olles viide, et nad surid kuuma tõttu kiiresti.

Ohvrite kujude sälitamiseks kasutatakse valutehnikat / Alessandro Bianchi/Reuters/Scanpix

Vulkanoloogi sõnul tuleb teadlastel jääda faktide juurde, samas Pompei ohvritest igaühel on oma lugu rääkida ning miks siis mitte nimetada see ohver «Masturbeerivaks meheks».

24. augustil 79. aastal pKr mattus Pompei Vesuuvi purskamise tõttu vulkaanilise tuha alla, tuhakihi paksus on 7 – 9 meetrit. Lisaks 11 000 elanikuga Pompeile mattusid tuha alla ka Stabiae ja Herculaneum.

Kaart, mis näitab Vesuuvi vulkaani purske tõttu kannatanud alasid / wikipedia.org

Vaade Vesuuvile Pompei varemetest / wikipedia.org

Pompeid, mis oli antiikajal tuntud jõukate roomlaste suvituskohana, on alates 1748. aastast välja kaevatud ja väljakaevamised jätkuvad seni. Arheoloogid kasutavad ohvrite kujude säilitamiseks valutehnikat.

Pompei arheoloogiapark / AFP / Scanpix

Pompei arheoloogiapark / Topography/Scanpix