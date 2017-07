Kristo Eliasel on pöörane salaanne!

Ajakirjas Pere & Kodu räägib Joanna, et Kristole sobib isadus suurepäraselt ja poeg on täielik issikas: «Kristo on alati suur laste lemmik. Sõbrad on korduvalt nalja visanud, et Kristo peaks oma tööd ja toimetused nurka viskama ja lasteaia avama – suurematel koosviibimistel lapsed sõna otseses mõttes ripuvad tal küljes.» räägib Joanna.



Väike Draakon #liigavähelapsepilteinstas A post shared by Kristo Elias (@kristoelias) on Jun 28, 2017 at 12:19pm PDT