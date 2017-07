Marilyn Jurman: «beebidega» ei tasu beebisid teha!

Marilyn kirjutab blogis, et tema suhted on kestnud alates 15 eluaastast pisut üle kahe aasta ja väljavalitud on alati pigem nooremad kui vanemad.

«Lisaks sellele, et kõik mu suhted lõppesid alati täpselt enne kui sain kolmanda aastapäeva puhul kimbu lilli või monoloogi teemal, et aastapäevad on ülehinnatud, kippusid mu noormeehed ka mu sõbrannadega nudismi harrastama. Samal ajal jäin mina koguaeg vanemaks, aga iga mu järgnev silmarõõm oli ikka samas vanuses nagu 15 aastaselt.» kirjutab Marilyn.

«Okei, no nii hull see asi ka ei olnud, aga ühel hetkel tundsin ennast küll nagu Madonna. See tähendab sama ägedana, kuid miski minu sees, kutsume teda Kaineks Mõistuseks, ütles, et beebisid ei tasu beebidega teha.»

Kuna Marilyni beebisoov oli tugev, otsustas naine oma plaanidest valgustada tulevast noormeest juba esimesel kohtumisel: «Otsustasin, et kõige parem nipp selle jaoks on, kui ma kohe esimesel kohtumisel noormehele teatan, et minu järgmised unistused elus on koer, maja ja beebi (mitte tingimata selles järjekorras).» kirjutab Marilyn.



«Öeldakse, et beebisid peaks tegema siis kui sa valmis oled. Ja samas öeldakse, et beebideks ei saa kunagi päris valmis olla. Ma olen vist enamus otsuseid ja valikuid teinud nii, et kui elu mulle midagi ette veeretab, siis lihtsalt minu ülesanne on õige ära tunda ja see vastu võtta. Alati ei lähe kümnesse, kuid usaldan piisavalt oma intuitsiooni ja aju koostööd, et päris mööda ka ei pane ja tavaliselt on siiski võita võimalik rohkem kui kaotada.

Oma elukaaslase ja lapse isaga Jannoga kohtus Marilyn kaks aastat tagasi jaanipäeval ja kuigi tol ajal tundus, et mees pole potensiaalne isakandidaat, kuna rändas mööda maailma, tegi mees ühel hetkel otsuse jääda paiksemaks. «Janno oli tühistanud ka oma lennupileti aasiasse ning otsustanud mingil kummalisel põhjusel veidi pikemalt eestisse jääda, otsustasime, et proovime siis siiski seda beebide tegemist. Nii umbes aastake tikkimist ja maalimist, võttis Rumi lõpuks meie kutset kuulda ja nüüd 2 aastat hiljem on see beebitegu saanud ühe kahe kuuse meistriteose võrra rikkamaks.»