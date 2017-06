«Simpsonite» fänn katsetab, millised on selle animasarja söögid-joogid päriselus

Laurel Randolphi sõnul on «Simpsonites» palju viiteid kummalistele roogadele ja teda hakkas huvitama, millised need olla võivad, edastab news.com.au.

Homer Simpson / General/Scamnpix

Kaks aastat tagasi asus Randolph retsepte koostama ja ta retseptiraamatus on näiteks Krusty Brand Imitation Gruel, Chief Wiggum’s Chili, Good Morning Burger, Moon Waffles ja veel palju muud.

«Üks esimesi, mida ma tegin olid Little Meatloaf Men (Väikesed hakklihamehed), mis on küll lihast aga näevad välja nagu mehikesekujulised küpsised. Neid valmistas Marge Simpson ühes osas. Katsetasin mitme retseptiga, kuni leidsin õige, mille puhul mehiked laiali ei vaju,» selgitas kokk.

Kaader seriaalist «Simpsonid». Pildil Maggie, Homer, Bart, Marge ja Lisa Simpson / Kuvatõmmis/Youtube

Ta lisas, et mõnikord kasutavad selle animasarja tegelased toitudes-jookides «kohutavaid» aineid, mis talle ei meeldi ja selle tõttu otsis ta asendusained, mille maitse on parem.

«Simpsonid» - Lisa, Marge, Maggie, Homer ja Bart / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Ta tõi näite, et Homer Simpsonile meeldib Tom Collins and Cloves Pie. Selles on Tom Collinsis kokteili ja neliki, kuid tema versioon sellest on pehmem, meenutades sidrunibeseekooki.

Randolph katsetas ka «Simpsonite» kõige kuulsamat jooki, Flaming Joed.

Kaader seriaalist «Simpsonid». Pildil jook Flaming Moe / Kuvatõmmis/Youtube

Tegemist on kokteiliga, mille Homer valmistab kolmanda hooaja ühes osas ja milles on suures koguses köharohtu. Baaripidaja Moe varastab Homerilt selle joogi retsepti ja annab joogile enda järgi nime Flaming Moe.

Kaader seriaalist «Simpsonid». Pildil Homer ja Moe / Kuvatõmmis/Youtube

«Selle joogiga läks mul kaua aega, kuna raske oli leida head maitset. Lõpuks leidsin ning minu versioonis on see punast värvi, sisaldades alkoholi,» teatas naine.

Ta lisas, et kuna greibimahl ja alkohol andsid kokku kohutava maitse, siis pidi ta leidma midagi, mis seda parandaks. Lõplikust versioonist jättis ta köhasiirupi välja, kuid selles on marjasiirupit.

«Pidin leidma nipi, et joogi pinnale leek tekitada. Kuna ma ei kasutanud alkoholi sisaldavat köhasiirupit, siis pidin alkoholi lisama. Tänapäeva köhasiirupid tavaliselt ei sisalda aloholi,» nentis katsetaja.

Naise sõnul oli selle joogiga katsetamine kõige lõbusam, sest ta sai mitu erinevat uut kummalise maitsega jooki.

Animasarja «Simpsonid» üle 600 osas on mitmeid kummalisi sööke-jooke ning Randolphi sõnul jätkab ta nendega katsetamist.

«Eriti pakub mulle huvi osa, milles milles pere läheb jalgpalli vaatama ja nad söövad nachosid, mille koostis on ebatavaline. Järgmisena võtan need käsile,» lausus naine.

Randolphi sõnul ei saa üle ega ümber Homeri kuulsatest sõõrikutest, kuid neid on lihtsam teha kui paljusid teisi selle seriaali roogasid ning Duff õllest.