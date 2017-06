Video: Põhja-Koreas vangistatud ja hiljem surnud üliõpilast kritiseerinud õppejõud kaotas töö

Ülikool teatas, et Katherine Dettwyler ei tööta enam neil õppejõuna, edastab foxnews.com.

Dettwyler kirjutas varasemas, nüüdseks kustutatud Facebooki postituses, et Põhja-Koread külastanud üliõpilane Otto Warmbier sai, mille oli ära teeninud, käitudes nagu hellitatud ja naiivne jõmpsikas. Õppejõud teatas sama ka konservatiivsele väljaandele National Review antud intervjuus.

Otto Warmbier / KYODO/REUTERS/Scanpix

«Ta läks Põhja-Koreasse ning käitus seal nagu ärahellitatud ja naiivne poisike, kes ei saanud oma tegude tagajärgedest aru. Nägin teda telekaadrites, millel ta Põhja-Korea kohtus olles nuttis. Mul tekkis küsimus, et mida Warmbier siis ootas,» kirjutas antropoloog.

Otto Warmbier / KYODO Kyodo/REUTERS/Scanpix

Dettwyler lisas, et Warmbier oleks pidanud aru saama, millesse riiki ta sõitis ning avama silmad, et näha, millise diktatuuri all põhjakorealased elavad.

Virginia ülikoolis õppinud Warmbier külastas Põhja-Koread, kus ta 2015. aastal arreteeriti ja kommunistliku plakati varguses süüdistatuna kohtu alla anti.

2016. aasta märtsis sai pere teada, et Põhja-Korea kohus mõistis Otto Warmbieri sunnitööle, kuid ta langes vangistamise ajal koomasse. Põhja-Korea arstide teatel tekkis ameeriklasel kooma botulismi ja unerohu tõttu.

Koomas Warmbier jõudis USAsse tagasi ülemöödunud nädalal ja arstid tegid kindlaks, et ta oli saanud raskeid neuroloogilisi kahjustusi, mille tekkepõhjus ei ole teada. Testid ei kinnitanud, et tal oleks botulism olnud.

Botulism on lihashalvatuse tekitav haigus, mida põhjustab anaeroobse bakteri Clostridium botulinium mürk botuliin.

22-aastane Otto Warmbier suri 19. juunil, kuus päeva pärast kodumaale tagasi saabumist. Ta maeti 22. juunil Ohios Wyomingis.

Otto Warmbieri matuseteade / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix