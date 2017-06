Video: isa mattis poja, kuid siis sai temalt telefonikõne

Frank Kerrigan ei uskunud oma kõrvu, kui seda kuulis, kuid sõber andis siis telefoni pojale, kes kinnitas, et ta on elus, edastab news.com.au.

Ligi kaks nädalat varem tegi Orange’i maakonna kohtuarst kindlaks, et surnu on 82-aastase Frank J Kerrigani 57-aastane poeg Frank M Kerrigan, kellel oli diagnoositud vaimuhaigus ja kes elas tänavatel.

Frank J Kerrigan näitamas oma poja Frank M Kerrigani fotot / Andrew Foulk/AP/Scanpix

Segadus algas 6. mail, kui politsei leidis Californias Fountain Valleys surnud mehe ning tema asjade ja riiete järgi oletati, et ta on Frank M Kerrigan. Frank M Kerrigani sõrmejälgi ei olnud politsei andmebaasis ja nende järgi ei saanud surnut tuvastada.

12. mail toimusid surnu matused, mis läksid maksma 20 000 dollarit ja millel osales 50 inimest, kellest osad olid saabunud Las Vegasest ja Washingtoni osariigist. Lahkunu vend John Kerrigan pidas mälestuskõne.

«Arvasime, et matsime oma venna, kuid keegi teine sai suurepärase matuse. See on kohutav,» lausus õde Carole Meikle.

Frank Kerrigan näitamas pilti, millel on ta kolm last, John, Carole ja Frank / Andrew Foulk/AP/Scanpix

Lahkunu maeti Frank J Kerrigani naise hauast 50 meetri kaugusele.

23. mail sai Frank J Kerrigan ootamatu kõne, mis tema ja ta pereliikmete elu peapeale lõi ja nad uurivad nüüd, kuidas kohtuarst sai suure vea teha.

«Vaatasin enne kirstukaane sulgemist surnut ja mõtlesin et näen oma poega viimast korda. Samas tekitas ta välimus minus hämmastust, et ta nii palju muutunud oli. Arvasin, et see on tingitud tänaval elamisest ja haigusest,» sõnas mees.

Orange’i maakonna politsei uurib, mida kohtuarst isiku tuvastamisel valesti tegi ja segamini ajas. Samuti võeti elusolevalt Frank M Kerriganilt sõrmejäljed, et enam sellist segadust ei tekiks.