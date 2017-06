Daniel Day-Lewis teeb filmidega lõpparve

60-aastane staar edastas oma esindaja Leslee Darti vahendusel, et ta ei tööta edaspidi enam näitlejana, see otsus on isiklik ning samas on ta tänulik nii kolleegidele kui vaatajatele, teatab BBC.

Daniel Day-Lewis / John Shearer/AP/Scanpix

Briti ja Iirimaa kodakondsusega näitleja sai oma karjääri jooksul kolm Ameerika Filmiakadeemia auhinda Oscarit rolli eest filmides «My Left Foot», «There Will Be Blood» ja «Lincoln».

«Daniel Day-Lewis lõpetab näitlejana töötamise, ta on tänulik kolleegidele, filmimeeskondadele ja vaatajatele. Tegemist on tema isikliku otsusega ja ta esindajad ei jaga selle kohta rohkem infot,» selgitas Leslee Dart.

Daniel Day-Lewis / Dimitrios Kambouris/AFP/Scanpix

Day-Lewise ekraanidebüüt oli 1971. aastal filmiga «Sunday Bloody Sunday». Oma esimese Oscari, mis oli meespeaosa eest, sai ta 1990. aastal ratastooli aheldatud Christy Browni kehastamise eest filmis «My Left Foot».

Ta mängis peaosa 1992. aastal valminud filmis «The Last of the Mohicans», 1993. aasta filmis «In the Name of the Father», 1997. aasta linateoses «Boxer» ja 2002. aasta filmis «Gangs of New York».

Daniel Day-Lewis Abraham Lincolni rollis / David James/AP/Scanpix

Day-Lewis sai teise Oscari 2008, mängides filmis «There Will Be Blood» peategelast, naftaärimeest Daniel Plainviewd ning kolmas Oscar tuli talle USA kodusõja aegse presidendi Abraham Lincolni kehastamise eest linateoses «Lincoln».

Kaader filmist «Lincoln», esiplaanil Daniel Day-Lewis Abraham Lincolni rollis / David James/AP/Scanpix

Staari viimane film kannab pealkirja «Phantom Thread» ja see räägib 1950. aastate Londoni moemaailmast, kust ei puudunud ka intriigid. See peaks vaatajateni jõudma aastalõpul.

Briti kuninganna Elizabeth II lõi Daniel Day-Lewise 2014. aastal rüütliks.

Daniel Day-Lewis / Stephen Lovekin/AFP/Scanpix