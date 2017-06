Los Angelese kohtuarst: Carrie Fisher suri uneapnoe tagajärjel

Fisher suri möödunud aasta 27. detsembril olles 60-aastane ja ta näitlejannast ema, 84-aastane Debbie Reynolds lahkus tütrest päev hiljem, edastab cnn.com.

Debbie Reynolds (vasakul) ja Carrie Fisher / © Danny Moloshok / Reuters/REUTERS/Scanpix

Kohtuarsti raporti teatel näitas Fisheri surnukeha lahkamine, et näitleja suri uneapnoe ja asjaolude tõttu, mida ei olnud võimalik lõplikult kindlaks teha.

Carrie Fisher / PAUL HACKETT/REUTERS/Scanpix

Uneapnoe on magamise ajal tekkiv hingamiskatkestus, mis toob kaasa organismi ärkamise ja adrenaliinitaseme tõusu. Tõuseb ka vererõhk ja siseorganid hakkavad tööle, uneapnoe all kannatajad on ärgates väsinud ja loiud, sest nende organism ei ole puhanud. Pikaajaline uneapnoe võib tekitada mitmeid haigusi, mis võivad lõppeda surmaga.

Lisaks leiti staari kehast märke narkootikumide tarbimisest ja ateroskleroosist, mis on südame-veresoonkonna põletik, mille puhul arteri seintele tekivad kolesterooliladestused.

Fisheri tütre Billie Lourdi teatel oli ta emal mitmeid terviseprobleeme, kaasa arvatud narkoprobleem ja vaimse tervise häired, mis lõpuks tekitasid enneaegse surma.

«Mu ema ei varjanud oma haigusi, vaid julgustas teisi samade haiguste käes kannatajaid abi otsima. Samas ta rõhutas, et vaimseid haigusi ei pea häbenema, kuigi isegi 21. sajandil peetakse psühholoogilisi probleeme häbiväärseks. Minu ema nii ei arvanud. Armastan sind minu Momby,» teatas staari tütar sotsiaalmeedias.

Fisher suri neli päeva pärast lennukis saadud infarkti kui ta oli teel Londonist Los Angelesse.

Carrie Fisher printsess Leiana / Shooting Star/Shooting Star/Sipa USA/Scanpix

Carrie Fisher mängis neljas «Tähesõjad» filmis printsess Leiat.