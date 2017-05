"Prooviabielu" täheke Helen seljatas uue väljakutse: minusse oli süstitud hirmu, et inimestele ei meeldi mu muusika

"Alguses ma muidugi kartsin minusse varasemalt süstitud hirmude tõttu, et kui hakkan oma kriiksuvat dubstepi laskma, siis jooksevad inimesed minema, kuid sellegipoolest otsustasin ma just oma debüüdil mängida ikkagi täiesti oma stiili ning muusikat, mida ma kuulan," kirjutas Helen sotsiaalmeedias, et tema rõõmuks olid inimesed mu muusikaga äärmiselt rahul ning nii paljud tantsisid. "Mulle tuldi ütlema, et mu valik oli äärmiselt hea. Kuulsin, et keegi oli isegi üllatunult küsinud: "Kas Helen kuulab tõesti sellist muusikat?" Sel hetkel ma mõtlesin, et tegelikult võib olla tänapäeval lihtsalt palju head muusikat avastamata jäänud. DJna soovin selle inimestele tuua!" kavatseb naine aina rohkem inimestele oma lemmikmuusikat mängida.

"Follow your dreams! Ja ära lase teistel end "maa peale tagasi" tuua. Varasemalt, kui ma kellelegi olin maininud, et sooviksin kunagi väga kätt proovida DJna, vastati heidutavalt, et see on nii raske ning et ma ei saa oma muusikat lasta inimestele," kirjutas staar, et tal oli võimalus need väited proovile panna.

Helen katsetamas DJ-ametit / Instagram/ Helen Kõpp

"Minusse oli süstitud suurt hirmu, et inimestele ei meeldi mu muusika," lisas Helen, et vaadates, kui õnnelikud inimesed olid, ei vastanud see väide tõele. "Kindlasti on keegi, kellele ei meeldi mu maitse, aga tõepoolest on inimesi, kellele see meeldib. DJ-tehnika kasutamine tuli mul ka hästi välja. Jooksutasin lood kokku nii, et kõik jäid rahule. Tegelikult on asi selles, et tehniline pool on ka mulle alati meeldinud, kuid inimesed, kes minu tahet murravad, seda ju ei tea. Seega, siit kogemusest õpin nii mina kui ka jagan oma õpetusi teiega!" innustab Helen mitte peljata oma unistusi täide viia.