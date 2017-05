Vaata! Ansambli Naised Köögis muusikavideo "Aasta ema" purustab rekordeid

Laulu video on praeguseks kogunud ERRi sotsiaalmeediakontodel ligi 400 000 vaatamist. "See on muljetavaldav hulk. Iseenesest tähendab see seda, et videot on nüüdseks näinud ilmselt iga Eestis elav internetiühendust omav pere," kommenteerib ETV pearežissöör René Vilbre. "Laulul on tugev sõnum, mis on puudutanud väga suure hulga vaatajate südameid ning pakkunud samas ka tublisti mõtteainet, kes on tegelikult Eesti aasta ema."

Videot laulust saad vaadata siin: