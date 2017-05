Taevast sajab huulepulki! Vaata, kui palju kosmeetikat võtab Laura Põldvere Eurovisioonile kaasa

Kiievis on eurolaulikud iga tund meedia tähelepanu all, antakse intervjuusid, esinetakse erinevatel üritustel ja siis on juba poolfinaal! Selleks puhuks on Laura pannud endale valmis spetsiaalse kosmeetikakoti, mis mahutab ära ka imemaskid ja väsimust peletavad nähud.

Eesti Laul 2017 teine poolfinaal. Laura Põldvere ja Koit Toome / Erlend Štaub

Laura rääkis elustiiliblogile Stellarium, et Tallinnas on tema graafik iga päev üsna vaheldusrikas: "Kohtumine riigikogus seoses HR Agency tööga, esinemiste eel toimuvad proovid, Jazzliidu koosolekud ja õhtul esinemised. See tähendab, et päev on sageli väga tihe ning igati hea on end juba hommikul valmis sättida."

Kaks nädalat Kiievis ei tähenda muud, kui seda, et Laura peab olema kogu aeg tip-top. Lauljatar võtab juba homme Kiievisse kaasa kaasa kotitäie lemmikkosmeetikume. Kosmeetikat on tõesti nii palju, et silme eest läheb kirjuks! Veendu ise ja vaata pilte Laura kosmeetikakotist Stellariumist.