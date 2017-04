Demi Lovato on Insta-bikiinipiltide kuninganna

Demi ütles Glam Belleza Latinale antud intervjuus 2014. aastal, et ta on väsinud sättimast ennast vastavalt teiste iluideaalidele. Mehhiko juurtega Demi tunnistas, et tänu oma geneetilisele tasutale on kurvikas, ning isegi kui Hollywoodis on hinnas pigem saledad naised, siis ladina kultuurituumis peetakse kauniks just nimelt kurve. See teadmine aitas tal oma kehaga leppida. «Ma ei näe enam liiga suurt peput või liiga pakse reisi. Jah, teinekord olen ma siiski veel ebakindel, aga teate, see teeb minust lihtsalt minu,» sõnas lauljanna.

Vaadates Demi viimaseid sotsiaalmeedia postitusi ei saa ebakindlusest rääkida ja nii ongi hea! Kõik naised on ilusad!

