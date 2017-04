Iroonia: Tallinna Muinsuskaitseameti endine juht Liisa-Ly Pakosta laseb enda majal ära laguneda?

Liisa-Ly Pakostale kuuluv Vana-Kalamaja tänaval asuv maja on juba mõnda aega tekitanud probleemi. 19. sajandil ehitatud hoone on Mupo sõnul eluohtlik majast mööduvatele jalakäijatele, kuna karniisil on lahtised telliskivid. Liisa-Ly on olukorraga kursis, aga ei ole näinud selles probleemi. Samas majas on toimiv ka kohalik kunstikommuun, mis peaks naise sõnul lepinguliselt vastutama hoone heakorra eest , vahendab ajakiri Kroonika