GALERII JA VIDEO Eurovisiooni finaalis 9. lavale astuvad 5MIINUST ja Puuluup tegid esimese proovi

«Oluline on, et miinimumprogramm on saavutatud,» märkis Lancelot pärast teist poolfinaali. Küsimusele, mida saaks finaalis veel paremini teha, jäid mehed aga vastuse võlgu. «Ära pane meile survet peale,» vastasid nad neile omase humoorikusega ja pakkusid välja, et mesilase kostüüm on hetkel ainuke hea mõte.