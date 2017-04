Täna festivalil Jazzkaar 2017: Ameerika-Nigeeria sensatsioon Iyeoka Okoawo

Täna Jazzkaarel: minimalistlik ja hoogne klaveriduo Grandbrothers, mahedahäälne Iyeoka, klubiline Kenton Slash Demon, Toomas Rull Quartet, jututuba muusikakriitikast

Jazzkaare teise nädalavahetuse juhatab kell 18 Vaba Laval sisse Grandbrothers, kelle eelmisel aastal ilmunud debüütalbum on nad juba teinud tõusvaks täheks. Selle klassikalist klaverit ja eksperimentaalset elektroonikat siduva tandemi moodustavad šveitslane Erol Sarp ja sakslane Lukas Vogel. Inspireerituna Steve Reichi, Ryuichi Sakamoto ja Alva Noto helimaastikest, loovad nad filmilikku ja tabamatute kõladega minimalistlikku muusikat, mille juured peituvad klubi- ja technohelides. “Klassikaline, aga edumeelne; ekspressiivne ja emotsionaalne, samas ühe jalaga tantsupõrandal,” iseloomustavad nad ise oma muusikat.

Kell 19:45 astub Punases Majas festivalilavale Toomas Rull Quartet. Hinnatud eesti löökpillimängija ja omanäolise muusika looja Toomas Rull on tegev ka pedagoogina, vokalistina ja oma ansamblite juhina. Kogenud ja mitmeid žanre tabava rütmimootorina on ta koostööd teinud ansamblitega Retro, Avicenna, Ruja, Saxappeal Band, Basic Concept, Tulli Lum, L’Dorado, Tüng, Dagö, Kiigelaulukuuik, Ultima Thule, Rull’s Royce, Toomas Rull Quartet jpt. Viimasel plaadil “Quotes” on kaasprodutsendina tegev klahvpillimängija Raun Juurikas, kes on Rulli kõrval püsinud läbi mitmete tegemiste. Veel musitseerivad albumil Mihkel Mälgand ja Peedu Kass kontrabassil ning külalisena Arkady Shilkloper metsasarvel. Improviseerimisvõimelise noore trompetisti Allan Järve päralt on enamik teemasid ja soolosid.

Kell 21:30 vallutab Vaba Lava Nigeeria-Ameerika päritoluga Iyeoka Okoawo, mitmekülgne loojahing, kes on tuntud laulja, poeedi ja ühiskonnaaktivistina. Jõulise artisti poeesia ja looming äratab ellu Nina Simone’i, Sade, Lauryn Hilli ja Amy Winehouse’i hingestatud olemuse. Tema muusikas kohtuvad souli, r’n’b, roki, hiphopi ja jazzi elemendid. Jazzkaarel tutvustab Iyeoka oma värskeimat Californias lindistatud albumit “Gold”, mille inspireerivate ja puudutavate palade seas leidub ka lugu “Akomen of Udomi”, mis on pühendatud vangistatud Nigeeria tüdrukutele. Album on eklektiline segu afrobiidist, popist, jazz-, rokk- ja tantsumuusikast, kust leiab ka töötluse loost “Sinnerman”, millega teeb muusik kummarduse Nina Simone’le.

Hilisõhtul kell 23:30 paneb Punase Maja tantsupõranda värisema Taani duo Kenton Slash Demon, mille moodustavad Silas Moldenhawer ja Jonas Kenton. 80ndate lastena peavad nad elektroonilist muusikat enda põhiliseks tõukejõuks. Kenton Slash Demoni futuristlikult kõlavat helipaletti elavdab orgaaniline kulg, mille sügavamad hoovused lubavad pakkuda enamat kui äratuntavate kulgemistega klubivõnked. Meloodiliste house-rütmide vahele peitunud hämarate liinide abstraktsioon pakub põnevaid üllatusi ka avatud meelega Jazzkaare publikule.

Kell 17 toimub Punases Majas vestlusring muusikaajakirjandusest ning selle keerukusest. Osalevad kriitik Andrey Henkin New York City Jazz Recordsist ning kes on kirjutanud ka näiteks Allaboutjazzile, Ammar Kalia, kes kirjutab Clashile, Jazz Standardile, The Guardianile ja teistele. Vestlust juhib Stuart Garlick (Charm Offensive), see toimub inglise keeles ja on tasuta.