Prantsusmaa peaministri Pariisi korteris käisid murdvargad

Uudisteagentuuri AFP teatas viitega Pariisi politseile, et vargad murdsid Cazeneuve’i korterisse sisse esmaspäeval.

Bernard Cazeneuve / STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Scanpix

Politseiallika ja peaministri nõunike teatel ei teadnud murdvargad, kelle korter see on, kuid nad valisid maja, mille elanikud on jõukad.

«Kõik viitab sellele, et sissemurdjad ei teadnud, et tegemist on Cazeneuve’i korteriga ning korteris ei olnud midagi, mis oleks viidanud omaniku ametile,» teatas allikas.

Cazeneuve oli varem Prantsusmaa siseminister, tema üheks eesmärgiks oli kuritegevuse vähendamine. Pärast eelmise peaministri Manuel Vallsi ametist lahkumist ja presidendikampaania käivitamist asus tema möödunud aasta detsembris peaministri kohale.

Cazeneuve teatas paar kuud tagasi, et ei soovi Pariisi korteri ööpäevaringset valvamist, kuna terrorioht on suur ja politsei peaks eelkõige sellega tegelema. Pärast murdvaraste käiku pandi Cazeneuve’i korteri juurde politseivalve tagasi.

Pariisis on murdvargused üsna sagedased, 2014. aastast pärit politseistatistika kohaselt oli siis päevas keskmiselt 40 murdvargust.

Prantsuse siseministeeriumi andmetel on organiseeritud murdvarguste taga põhiliselt Ida-Euroopast ja Aafrikast pärit sisserändajate gängid.