Paris Hilton tahab endale «ilusat» perekonda, täpselt nagu Kim Kardashianil

36-aastane Paris arvab, et tema 36-aastase sõbranna lapsed on üliarmsad ja ta soovib oma 31-aastase kallima Chris Zylkaga samuti peret looma hakata.

«Kimi perekond on kaunis, need väike poiss ja tüdruk. Olen tema pärast väga õnnelik,» ütles Paris.

«Enda perekonna loomine on elu mõte! Ma olen õnnelik, et ootasin, kuni leidsin enda kõrvale õige inimese. Ma olen tohutult armunud! Ta on mu elu armastus ja me oleme parimad sõbrad,» seletas Paris.

Kim sai staarimaailmaga esimest korda tuttavaks siis, kui ta osales 2006. aastal Parise reality-saates «Lihtne elu». Paris rõõmustab, et Kim on nüüdseks suure edu saavutanud.

«Ma armastan Kimi. Me oleme sündimisest saati sõbrad olnud. Olen tema ja kõige tema saavutatu üle ääretult uhke,» rõhutas Paris.