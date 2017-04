Elu24 video! Räppar Reket uuest albumist, privaatsusest ja pop-muusikast: inimestele meeldivad asjad, millest nad saavad aru

Kui mehe teine album «Tuule tee» oli kõlalt mahedam, seksikam ja läks naistele hästi peale, siis «Super ei» paistab olevat midagi muud. «Ma olen üritanud endaks jääda. Ei taha ju samasse, heasse, ämbrisse kaks korda astuda. «Tuule tee tegi oma töö väga hästi ära ja siis kui ma seda muusikat kirjutasin, nii ma ka mõtlesin. Misiganes muusika kättesaadav oli, seda ka kasutasin,» kirjeldab Tom-Olaf Urb ehk räppar Reket, et «Super ei» ei erine niiväga piltlikult, kuigi helilises pooles võib-olla küll. «Samamoodi, nii nagu tunded ja emotsioonid on, nii ma nad kirja panen.» Lühikese albumiga üritab muusik suure ampluaa ära täita, olles võtnud noppeid ka pop-muusikast.

Tom-Olaf Urb ehk räppar Reket / Toni Läänsalu

«Ma ei pea ennast räppariks. Olen küll räppinud pea 15 aastat ja minu esimene album on 10 aastat vana, aga lõppkokkuvõttes on see lihtsalt kõigest muusika. «Kajapark» oli küll konkreetne räpialbum, seal oli vähe refrääne ja instrumentaalid olid omal ajal nagu olid, aga olen üritanud areneda. Täna täiskasvanud mehena ei pea ma enam kirjutama kuskile markeriga täägima minemisest,» selgitas Reket, et ta tahab lihtsalt muusikat teha ning pole kunagi pop-muusikat peljanud kuulata, tarbida ja luua.

Reketi sõnul ei kahtle keegi, et ta oskab räppida ja seega võib kirjutada ka lihtsamaid laule. «Olen näinud kontserditel, et inimestele meeldivad asjad, millest nad saavad aru ja mulle endale ka,» tõdes mees, et riimi hakkimisest väsib ise ära ja ka publik väga ei paista seda hindavat.

Vaata videost, miks annab Reket välja tasuta muusikat ning mis on tema tulevikuplaanid ning kuidas leida tasakaalu oma isiklikust elust rääkimisel!