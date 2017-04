Mänedžerid: Johnny Depp on patoloogiline valetaja!

Firma The Management Group esindaja David Shane ütleb, et Depp valetab pidevat ja võib enda majanduslikes raskustes vaid iseennast süüdistada, vahendab Page Six.

Depp kaebas TMG kohtusse jaanuaris, väites, et firma võlgneb talle 25 miljonit dollarit hooletuse ja pettuse eest. The Management Group esitas vastuhagi, väites, et Depp raiskas hoolimata hoiatustest oma raha luksuskodude, eralennukite ja mälestusesemete peale ise ära.

Depp imestas kolmapäeval Wall Street Journalis avaldatud intervjuus, et miks mänedžerid temast kui kehvast kliendist ära varem ei öelnud.

Shane vastas, et Depp oli nende ühise 17 aasta jooksul osaline igas tähtsamas äriotsuses.