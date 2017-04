Video: põhjakorealased saavad iga päev kogeda «1984» ja «Salatoimikuid»

Seda pala on kuulda nii pealinnas Pyongyangis kui teistes linnades igal varahommikul mitme tunni jooksul valjuhäälditest, edastab news.com.au.

Turistide sõnul äratas see laul ka neid, tekitades külmavärinaid ja tunde nagu nad oleksid tegelased George Orwelli kuulsas raamatus «1984», mis räägib totalitaarsest ühiskonnast.

«Raamatu «1984» põhjal on tehtud filme ja tundub, et põhjakorealased elavad kogu aeg sellises düstoopilises filmis või arvutimängus, kuid nad on nii ajupestud, et ei saa sellest aru,» teatas Põhja-Koread külastanud sakslane Helmut Uttenthaler sotsiaalmeedias.

Pala Youtube’is kuulunute arvates meenutab see mõnevõrra kunagist menuseriaali «X-Files» (Salatoimikud) tunnusmeloodiat.

««X-files» tunnusmeloodia oli juba piisavalt õudne ja tulnukalik, Põhja-Korea igapäevane «äratuskell» on veelgi jubedam,» kommenteeriti sotsiaalmeedias.

