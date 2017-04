Video: USA valitsuse sümboli, onu Sami, taga oli reaalne isik

Messagetoeagle.com teatel on onu Sami algusaeg 1810. aastates ning prototüübiks on Massachusettsis Arlingtonis 13. septembril 1766 sündinud Samuel Wilson.

Samuel Wilson / wikipedia.org

Kui Samuel Wilson oli 14-aastane, astus ta sõjaväkke, võideldes Ameerika iseseivussõjas (1775 – 1783), milles 13 Ühendkuningriigi Põhja-Ameerika kolooniat tahtsid sõltumatust ja iseseisvust.

Pariisi rahulepingu (1783) kohaselt andis Ühendkuningriik kolooniatele iseseisvuse.

Wilson kolis 1789. aastal New Yorgi osariiki Troysse, kus ta tegeles lihaäriga ning varustas USA sõjaväge teise Suurbritanniaga peetud sõja ehk 1812. aasta sõja ajal lihaga.

Wilson pani lihatünnidele eraldusmärgina U.S ehk United States (Ameerika Ühendriigid), kuid sõdurid andsid hüüdnime Uncle Sam (onu Sam).

1812. aasta oktoobris külastasid valitsusinspektorid Wilsoni lihaladu ja uurisid, et mida U.S. tünnidel tähendab. Wilson vastas, et need on firmaomaniku initsiaalid.

USA meedia kirjutas pärast seda loo sõjaväge lihaga varustavast onu Samist ning seda hakati seostama valitsuse, riigi heaks töötamise ja sõjaväega ning seostatakse tänapäevani.

Samuel Wilson suri 1854. aastal ja ta maeti oma naise Betsey Manni kõrvale New Yorgi osariigi Troy Oakwoodi surnuaiale. Troy linna hüüdnimi on seni Onu Sami linn.

Samuel Wilsoni haud Troys / wikipedia.org

Aastakümnete jooksul on kunstnikud teinud onu Samist erinevaid pilte, kuid enamikul on olemas USA lipu värvid, mis on sinine, punane ja valge.

Onu Sami kuju / Anthony Behar/Anthony Behar/Sipa USA/Scanpix

Esimene onu Sami pilt ilmus 1820. aastal Uus-Inglismaa ajalehes, kuid siis ei kujutatud teda veel sellisena, nagu teda praegu kujutatakse, vaid tumedates rõivastes ja märgatavalt sõbralikumana.

1860. ja 1870. aastatel populariseeris onu Sami USA tuntud karikaturist Thomas Nast (1840 – 1902), andes sellele tegelasele valge habeme ning USA lipuvärvides riided.

Onu Sami tegi selliseks nagu teda tänapäeva plakatitel näha on kunstnik James Montgomery Flagg (1877 – 1960), kujutades teda otsevaates ja agressiivsena.

Kunstnik James Montgomery Flaggi poster onu Samist, millega kutsuti USA sõjaväega liituma / Anonymous/AP/Scanpix

Esimese maailmasõja ajal kasutas USA sõjavägi onu Sami oma plakatitel, et meelitada ameeriklasi sõjaväkke, kasutades hüüdlauset «I Want You For The U.S. Army».

USA kongress tunnustas 1961. aastal Samuel Wilsonit kui onu Sami prototüüpi ja tegi onu Samist ametliku valitsussümboli. Alates 1989. aastast tähistatakse USAs onu Sami päeva, mis on 13. septembril, olles Samuel Wilsoni sünniaastapäev.