Tambet Tuisk: kui mul peaks tekkima vajadus ära kaduda, siis läheksin Laose autopesulasse tööle

Näitleja Tambet Tuisk on uue, kommunistliku Laose mängufilmi «Kallis õeke» meespeaosas. «Ma meelega läksin otsima midagi, millest ei tea midagi,» räägib Tuisk. «Kui kohale jõudsime, siis hakkas selguma igasugu asju. Näiteks, et vett ei olnud kogu aeg. Või et järgmine kord saab süüa alles üheksa tunni pärast,» muljetab Tuisk Laose kohta.